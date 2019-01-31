Путин знал заранее о задержании сенатора Арашукова

Арашукову предъявлены "достаточно тяжкие обвинения", отметили в Кремле

Президент России Владимир Путин знал о готовящемся задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова во время заседания Совета Федерации 30 января. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Пока предъявлены достаточно тяжкие обвинения, будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего", - добавил пресс-секретарь президента.

В Кремле не стали комментировать вопросы, которые могли возникнуть к руководству Карачаево-Черкессии, и возможную корректировку системы отбора сенаторов, пишет ТАСС.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Сенатор арестован судом на два месяца.