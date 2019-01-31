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Москвич открыл стрельбу на станции метро "Домодедовская"

14:12
  • четверг
  • 31 января 2019

Агрессивный пассажир угрожал сотруднику безопасности

Московская полиция задержала 25-летнего пассажира, который утроил стрельбу в вестибюле станции метро "Домодедовская" и угрожал сотруднику службы безопасности.

Как сообщили в полиции, пьяный мужчина сначала выстрелил несколько раз в воздух из пистолета, затем прошел через турникеты и начал угрожать сотруднику службы безопасности московского метро. Правоохранительные органы оперативно задержали нарушителя и изъяли пистолет – пневматика калибра 4,5 миллиметра.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, передает агентство "Москва".

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Москва, станция метро "Домодедовская"
Москва, станция метро "Домодедовская"
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