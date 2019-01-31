Звезда "Пролетая над гнездом кукушки" умерла в одиночестве в хосписе

У 72-летней актрисы отказало сердце

В США в возрасте 72 лет умерла актриса Луиза Мориц, у нее отказало сердце. Артистка скончалась еще 4 января, но известно об этом стало только сейчас.

Последние дни Мориц провела в хосписе. Ее состояние резко ухудшилось год назад. Недавно она получила травму из-за падения во время поездки в Вашингтон, пишет USA Today. Мориц должна была встретиться с адвокатом по делу против артиста Билла Косби о сексуальном насилии. Актриса была первой женщиной, которая рассказала о домогательствах артиста.

"Она сильно постарела за четыре года, прошедшие с момента дела Косби", - рассказал официальный представитель артистки Эдвард Лоцци, добавив, что смерть Морис не прервет расследование.

Луиза Морис известна зрителями по роли проститутки Роуз в фильме "Пролетая над гнездом кукушки". Также актриса снялась в фильмах "Укуренные", "Смертельные гонки 2000 года", "Последний девственник Америки" и других.