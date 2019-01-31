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Город поможет отреставрировать барельеф дома в Сверчковом переулке

14:23
  • четверг
  • 31 января 2019

Работы могут начаться уже весной

Власти Москвы помогут отреставрировать исторические барельефы особняка в Сверчковом переулке (Доходный дом Константинова). Работы могут начаться уже весной.

"В последние дни в ряде СМИ и в социальных сетях была опубликована информация о некачественной реставрации архитектурных элементов на доме в Сверчковом пер., д. 1. Мосгорнаследие разделяет обеспокоенность общественности по поводу этой ситуации", - отметили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Ведомство направило инспектора для прояснения ситуации. Как рассказали пользователи дома, еще несколько лет назад произошло частичное обрушение скульптуры - упала голова и часть торса барельефа. В то же время в рамках ремонта фасадов недостающие части одной скульптуры восстановили, но с очевидными нарушениями первоначального облика.

"И только благодаря бдительности прохожего спустя как минимум три года это обнаружилось", - отметили в Мосгорнаследии.

Отмечается, что в обрушении скульптур могла сыграть роль совокупность факторов - аварийное состояние основы гипса, из которого сделана скульптура, появление трещин, а также проблема ширины карниза. В ведомстве пояснили, что такие ситуации, возникают, когда к работе со сложными фасадами приступают специалисты, имеющие непрофильную квалификацию.

"Именно поэтому Мосгорнаследие привлекает к работам на исторических зданиях исключительно аттестованных реставраторов и компании, имеющие лицензии, выданные министерством культуры России", - подчеркнули в пресс-службе. 

По результатам проверки руководство Мосгорнаследия проведет встречу с собственником здания и обсудит необходимость приведения фасадов здания в порядок. При этом речь идет не только о работах по центральному скульптурному барельефу, вид которого был искажен, но также и о необходимости дополнительного дообследования и восстановления остальных семи скульптурных барельефов.

 

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