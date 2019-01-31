Власти и магазины развеяли слухи о продуктовом коллапсе

Перебоя с завозом продуктов в Москве нет

Перебоев с поставкой продуктов в Москве не будет. Все это панические слухи. Так мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал информацию, которая сегодня появилась в СМИ. В частности, сообщалось, что сложности могут возникнуть после введения новых правил передвижения грузовых машин в Москве. Они заработали в середине января.

Хлеб, крупы и соль. Доставка именно таких товаров - легких, дешевых, объемных - обходится дороже всего. Стоимость перевозки - от производителя до прилавка - доходит до 20 процентов от конечной цены. Розничные магазины и логистические компании, пусть и не все, бьют ложную тревогу. С ужесточением правил передвижения грузовых автомобилей по Москве стоимость продуктов могла бы еще возрасти. Однако власти города уверяют: новый порядок никак не скажется ни на продавцах, ни на потребителях.

"Новые правила мало чем отличаются от тех, что были. Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Главное, что изменится - процедура подачи заявки на получение пропуска в город. Рассматривать ее будут не три часа, как раньше, а восемь. При этом оформить разовое разрешение на въезд можно будет не чаще двух раз в месяц. Тех, кто "зачастит" в столицу, обяжут выплатить штраф – пять тысяч рублей, передает "ТВ Центр". Однако большинство ритейлеров, напомнили в Департаменте торговли и услуг, разовыми пропусками не пользуется. Сейчас в столице действует 76 тысяч годовых разрешений. Этого достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва.

"Прошла информация о том, что в Москве могут быть перебои с поставкой продовольствия. Это полностью не соответствует действительности. Каких-либо перебоев с поставками продуктов питания в московские магазины нет и быть не может. Те правила, которые вступили в силу с 14 января, касаются исключительно увеличения времени на разовые пропуска", - объяснил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Кроме того, время передвижения грузовиков по городу стало единым - вне зависимости от праздников и времени года. А значит больше не придется лишний раз перенастраивать камеры фото- и видеофиксации. Транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн не смогут въезжать в пределы МКАД с 6 до 22 часов. Более одной тонны в это же время - в пределы Третьего транспортного кольца. Здесь, впрочем, без изменений, и к этим ограничениям компании-перевозчики и продавцы давно привыкли.

"Мы не видим причин для перебоев с поставками продовольствия в Москве и в столичном регионе. Все поставки сейчас адаптированы под новый режим движения и провайдеры, с которыми мы работаем, которые осуществляют доставку товаров со складов получили необходимые разрешения города", - заявила директор по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Мария Курносова.

Такой же позиции придерживаются и другие крупные столичные ритейлеры. О том, что у них могут возникнуть перебои с поставками продуктов - признаются с известной долей иронии - узнали из прессы. Чтобы успокоить отдельных паникеров департамент транспорта рассмотрит и ответит на любые обращения. А центр организации дорожного движения поможет с оформлением пропусков.

Анна Пешехонова, Николай Жуков. ТВ Центр.