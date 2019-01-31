Ученица Пугачевой заявила о заговоре на "Евровидении"

Она не поедет на конкурс в Израиль

Певица Виктория Черенцова, ранее заявившая о своем участии в "Евровидении-2019" в социальной сети, не будет участвовать в конкурсе. Она убеждена, что в Тель-Авив снова отправится Сергей Лазарев в сопровождении Филиппа Киркорова.

"Вы думаете, что реально кому-то поехать, кроме Лазарева? В тот момент, когда Лазарев заявлялся уже давно, и готовит его команда Филиппа Киркорова. Завтра мы все узнаем", - заявила Черенцова ТВЦ.RU.

Певица недовольна тем, что в России больше не проводится отбор кандидатов, при котором учитывалось мнение народа. "Единственное, что я хотела бы сказать: чтобы (в выборе участника – прим. ред.) на конкурс такого масштаба зрители тоже имели право голоса… Раньше так и было. Сейчас это решается в кулуарах, за закрытыми дверьми, и никто не в силах на это повлиять ", - отметила ученица Примадонны.

Отвечая на вопрос, почему отбор не проводится, Черенцова намекнула на некий заговор. "У меня на этот счет мнения никакого нет. Я бы сказала о том, что это какой-то заговор, но я не могу так утверждать, так же, как никто из тех, кто не знает реальной информации, не может утверждать это", - сказала певица.

Несколько дней назад член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян написал пост, где объявил дату полуфинала, в котором примет участие Россия. Виктория Черенцова в комментарии сообщила, что с ней выступление пока не согласовали.

Манукян продолжил диалог. "Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсю готовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная", - ответил Виктории эксперт.

Виктория участвовала в проекте Аллы Пугачевой "Рождественские встречи" в 2009 году. Позже она работала в команде под руководством Примадонны. Однако широкую известность певица получила благодаря участию в третьем сезоне шоу "Голос".