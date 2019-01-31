Над каналом имени Москвы появится уникальный мост

Он разгрузит дороги в столичных районах Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк

Мост через канал имени Москвы на территории Мневниковской поймы в планах построить уже в этом году. Он свяжет улицу Народного Ополчения с улицей Мневники и войдет в состав Северо-Западной хорды. Благодаря новой скоростной трассе улучшится дорожная ситуация и снизится загруженность вылетных магистралей и развязок на МКАД.

Двухсотметровый мост буквально подвесят над каналом имени Москвы. Все, чтобы не повредить конструкцию шлюза постройки 1937 года. Для этого используют особую технологию - навесной монтаж. Он применяется крайне редко. Обычно устанавливают временные опоры, но здесь, из-за шлюза, поставить их просто негде.

"Применяются достаточно уникальные краны грузоподъемностью 750 тонн, один на противоположном берегу, второй на этом берегу. Блоки пролетного строения укрупняются крупно-узловой сборкой, монтажный вес до 100 тонн подается с помощью этих кранов и подцепляется к ранее смонтированным конструкциям", - заявил заместитель директора филиала ПАО "МОСТОТРЕСТ" Сергей Тарасов.

Сейчас ведутся работы по сборке пролетных конструкций. С каждой стороны строятся насыпи с подпорными стенами. Мост длиной 600 метров соединит улицу Народного ополчения с улицей Нижние Мневники. "Сейчас движение проходит по конструкциям моста, который является совместным с конструкцией шлюза", - продолжил он.

На старом мосту, кстати, тоже постройки 1937 года, двухполосное движение. Новый балочный мост, с тремя полосами в каждом направлении, поможет разгрузить этот участок и повлияет на развитие транспортной инфраструктуры. Кстати, в 2020 году здесь должны открыть станцию метро, передает "ТВ Центр".

Сейчас автомобилисты на улице Народного ополчения подолгу стоят на светофоре, но уже к концу года планируется запустить движение по мосту. Светофор окажется под ним, а водители смогут быстро и по прямой пересекать Карамышевскую набережную и оказываться на другой стороне Канала имени Москвы.

Мост позволит улучшить транспортную ситуацию в районах Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк, а также поможет связать проспект Маршала Жукова, Рублевское и Можайское шоссе. Он станет частью Северно-Западной хорды - новой магистрали от Сколковского до Ярославского шоссе, которая связывает четыре округа столицы. Благодаря ей разгрузятся вылетные магистрали, шоссе, ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД. Общая протяженность дорог - 83 километра, основное строительство уже завершено, движение запущено.

Полина Кастрицкая, Евгений Рыбин, Владислав Сенченков, "ТВ Центр".