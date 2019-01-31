Электробусы перевезли уже более миллиона пассажиров в Москве

Экологичный транспорт работает на пяти маршрутах
Зарядки для электробусов появятся на всех ТПУ. Транспорт нового поколения вышел на городские трассы ещё осенью минувшего года и сегодня работает уже на 5 маршрутах. Экологичные, манёвренные и безопасные электробусы уже перевезли более миллиона пассажиров.
Конвейер длиною в три километра — здесь рождается транспорт нового поколения. Сборка электробуса начинается на объемной стапеле. Труд человека - минимальный. Технологии - передовые. Лазерный 3D-комплекс по резке труб из Японии и автоматизированная линия сварки из Швейцарии. Работа выполнятся сразу в трех плоскостях. Далее каркас будущего электробуса погружают в специальные ванны. Здесь он обезжиривается и грунтуется для дальнейшей покраски. Все материалы соответствуют мировым стандартам безопасности. Ведь именно это - главное отличие общественного транспорта нового поколения.
Сборка электробуса - это, в первую очередь, внедрение новых технологий. Рабочее место водителя как кабина пилота. Здесь и система видеонаблюдения, и кнопка климат-контроля и дополнительные функции управления. Отдельная работа по подключению электрооборудования и наладке системы питания автобуса. Она предусмотрена таким образом, что рассчитана ровно на маршрут. Машина спроектирована и остается на ходу даже при минимальном заряде.
Впервые за столетнюю историю старейший Ликинский автобусный завод получил заказ на массовое производство транспорта нового поколения. Здесь должны собрать как минимум сотню новых машин. Очередная партия бесшумного и экологичного общественного транспорта выйдет на дороги столицы уже весной.
Елена Сахно, Александр Голубев, "ТВ Центр".