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Электробусы перевезли уже более миллиона пассажиров в Москве

15:28
  • четверг
  • 31 января 2019

Экологичный транспорт работает на пяти маршрутах

Зарядки для электробусов появятся на всех ТПУ. Транспорт нового поколения вышел на городские трассы ещё осенью минувшего года и сегодня работает уже на 5 маршрутах. Экологичные, манёвренные и безопасные электробусы уже перевезли более миллиона пассажиров.

Конвейер длиною в три километра — здесь рождается транспорт нового поколения. Сборка электробуса начинается на объемной стапеле. Труд человека - минимальный. Технологии - передовые. Лазерный 3D-комплекс по резке труб из Японии и автоматизированная линия сварки  из Швейцарии. Работа выполнятся сразу в трех плоскостях. Далее каркас будущего электробуса погружают в специальные ванны. Здесь он обезжиривается и грунтуется для дальнейшей покраски. Все материалы  соответствуют мировым стандартам безопасности. Ведь именно это - главное отличие общественного транспорта нового поколения.

​Сборка электробуса  - это, в первую очередь, внедрение новых технологий. Рабочее место водителя как кабина пилота. Здесь и система видеонаблюдения, и кнопка климат-контроля и дополнительные функции управления. Отдельная работа по подключению электрооборудования и наладке системы питания автобуса. Она предусмотрена таким образом, что рассчитана ровно на маршрут. Машина спроектирована и остается на ходу даже при минимальном заряде.

​Впервые за столетнюю историю старейший Ликинский автобусный завод получил заказ на массовое производство транспорта нового поколения. Здесь должны собрать как минимум сотню новых машин. Очередная  партия бесшумного и экологичного общественного транспорта выйдет на дороги столицы уже весной.

​​Елена Сахно, Александр Голубев, "ТВ Центр".

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