Электробусы перевезли уже более миллиона пассажиров в Москве

Экологичный транспорт работает на пяти маршрутах

Зарядки для электробусов появятся на всех ТПУ. Транспорт нового поколения вышел на городские трассы ещё осенью минувшего года и сегодня работает уже на 5 маршрутах. Экологичные, манёвренные и безопасные электробусы уже перевезли более миллиона пассажиров.

Конвейер длиною в три километра — здесь рождается транспорт нового поколения. Сборка электробуса начинается на объемной стапеле. Труд человека - минимальный. Технологии - передовые. Лазерный 3D-комплекс по резке труб из Японии и автоматизированная линия сварки из Швейцарии. Работа выполнятся сразу в трех плоскостях. Далее каркас будущего электробуса погружают в специальные ванны. Здесь он обезжиривается и грунтуется для дальнейшей покраски. Все материалы соответствуют мировым стандартам безопасности. Ведь именно это - главное отличие общественного транспорта нового поколения.

​Сборка электробуса - это, в первую очередь, внедрение новых технологий. Рабочее место водителя как кабина пилота. Здесь и система видеонаблюдения, и кнопка климат-контроля и дополнительные функции управления. Отдельная работа по подключению электрооборудования и наладке системы питания автобуса. Она предусмотрена таким образом, что рассчитана ровно на маршрут. Машина спроектирована и остается на ходу даже при минимальном заряде.

​Впервые за столетнюю историю старейший Ликинский автобусный завод получил заказ на массовое производство транспорта нового поколения. Здесь должны собрать как минимум сотню новых машин. Очередная партия бесшумного и экологичного общественного транспорта выйдет на дороги столицы уже весной.

​​Елена Сахно, Александр Голубев, "ТВ Центр".