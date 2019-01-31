ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Египтянина загнали под лед в Подмосковье

15:56
  • четверг
  • 31 января 2019

Рекордсмен мира по дайвингу исследует замерзшие подмосковные карьеры

Чемпион и рекордсмен мира по дайвингу египтянин Ахмед Гавр в сопровождении русского инструктора совершил свое первое подледное погружение. Выбор пал на Щелковский доломитовый карьер в Подмосковье.

Всего он совершил десять тысяч погружений и установил спуск на рекордную глубину - 332 метра 35 сантиметров. Тогда процесс занял 14 минут. А подъем - почти 14 часов. Погружение в подмосковный водоем было не таким затяжным, передает "ТВ Центр". И, по словам чемпиона, большой сложности не представляло. Все дело - в правильной технике и тщательной подготовке.

"Мне нравится дайвинг в новых местах. И я участвую во многих разных проектах. Я думаю, подледный дайвинг будет одним из моих увлечений. Может в будущем это станет целым проектом", - поделился Ахмед Габр.  

Главное сегодня
Чемпион и рекордсмен мира по дайвингу египтянин Ахмед Гавр
Чемпион и рекордсмен мира по дайвингу египтянин Ахмед Гавр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.