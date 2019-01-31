Египтянина загнали под лед в Подмосковье

Рекордсмен мира по дайвингу исследует замерзшие подмосковные карьеры

Чемпион и рекордсмен мира по дайвингу египтянин Ахмед Гавр в сопровождении русского инструктора совершил свое первое подледное погружение. Выбор пал на Щелковский доломитовый карьер в Подмосковье.

Всего он совершил десять тысяч погружений и установил спуск на рекордную глубину - 332 метра 35 сантиметров. Тогда процесс занял 14 минут. А подъем - почти 14 часов. Погружение в подмосковный водоем было не таким затяжным, передает "ТВ Центр". И, по словам чемпиона, большой сложности не представляло. Все дело - в правильной технике и тщательной подготовке.

"Мне нравится дайвинг в новых местах. И я участвую во многих разных проектах. Я думаю, подледный дайвинг будет одним из моих увлечений. Может в будущем это станет целым проектом", - поделился Ахмед Габр.