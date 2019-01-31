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В России ужесточат наказание за причиненный экологии вред

14:55
  • четверг
  • 31 января 2019

Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей

В России ужесточат наказание за вред, причиненный экологии. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Будет усилена административная ответственность для тех, кто занимаясь строительством или ремонтом, загрязняет или разрушает водоёмы и не предпринимает мер по их сохранению. Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей. В ближайшее время соответствующие поправки внесут в административный кодекс.

"Пакет изменений в кодекс об административных правонарушениях усиливает административную ответственность за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Отдельная ответственность, если стройка или территориальное планирование, а также градостроительное зонирование и другие работы, которые могут негативно повлиять на водные биоресурсы, не были согласованы с Росрыболовством", - пояснил Медведев.

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В России ужесточат наказание за причиненный экологии вред
В России ужесточат наказание за причиненный экологии вред
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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