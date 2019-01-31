ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мог быть уже мертв: Порошенко пытались убить 11 раз

15:05
  • четверг
  • 31 января 2019

При этом его безопасность обеспечивало не одно ведомство

Количество покушений на убийство президента Украины Петра Порошенко зашкаливало в 2018 году. Чтобы обеспечить безопасность главы государства Управление государственной охраны сотрудничало с полицией, разведкой и Службой безопасности Украины.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента", - цитирует слова главы Управления госохраны Валерия Гелетея "Газета.ru".

Кроме того, Гелетей считает, что охрана необходима митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Однако украинские законы не предусматривают государственной охраны руководителей религиозных организаций.

Главное сегодня
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.