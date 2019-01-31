Мог быть уже мертв: Порошенко пытались убить 11 раз

При этом его безопасность обеспечивало не одно ведомство

Количество покушений на убийство президента Украины Петра Порошенко зашкаливало в 2018 году. Чтобы обеспечить безопасность главы государства Управление государственной охраны сотрудничало с полицией, разведкой и Службой безопасности Украины.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента", - цитирует слова главы Управления госохраны Валерия Гелетея "Газета.ru".

Кроме того, Гелетей считает, что охрана необходима митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Однако украинские законы не предусматривают государственной охраны руководителей религиозных организаций.