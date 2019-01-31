В администрации президента обсудили конкурсы общественно-политических наук

На них выдвигаются научные работы молодых учёных, преподавателей, аспирантов и студентов

Поддержка научных исследований актуальных проблем современности. В администрации президента России прошло первое заседание экспертного совета, передает "ТВ Центр".

В центре внимания предстоящие конкурсы общественно-политических наук. На них выдвигаются научные работы молодых учёных, преподавателей, аспирантов и студентов. Для определения победителей соберутся опытные члены жюри, в числе которых представители различных научных направлений.

"Мы очень надеемся, что мы полностью используем наши возможности, наши базы данных, наши базы экспертов, что насчитывает пять тысяч фамилий. Поможет этому конкурсу быть успешным и благополучным. Особое внимание будет уделено молодежи. Запланирована программа "Наставник", которая подразумевает что выдающийся ученый, лидер в том или ином направлении, соберет небольшую группу исследователей", - рассказал председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко.