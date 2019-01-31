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Красиво и мощно: Су-27 отогнал F-15 от правительственного борта

15:35
  • четверг
  • 31 января 2019

Запись вызвала восторг в интернете

Российский Су-27 красиво отогнал истребитель НАТО F-15, который близко подобрался к самолету Специального летного отряда "Россия". Инцидент произошел еще в июне 2017 года, однако видео получило распространение только сейчас. На кадрах видно, как самолет ВКС России "увел" иностранное воздушное судно в сторону, передает ТВЦ.RU.
Су-27 отогнал натовский F-16 от самолета Шойгу. Видео

Отмечается, что охрана лайнеров правительственного авиаотряда "Россия" - одна из важных обязанностей ВКС нашей страны. Если по самолету выпущена ракета, истребитель обязан увести ее в сторону и при необходимости принять удар на себя.

В интернете по достоинству оценили профессиональные действия российских летчиков. "Красота и мощь!", "Это реально круто!" – написали пользователи соцсетей.

Ранее на этой неделе российский Су-27 над Балтийским морем произвел перехват американского разведчика P-8A Poseidon. После того как иностранный самолет удалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.

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