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Сенатор Арашуков побрезговал едой в СИЗО

15:33
  • четверг
  • 31 января 2019

​Он мечтает, чтобы о нем забыли все журналисты

Арестованный в среду член Совета Федерации Рауф Арашуков, которого обвиняют в заказных убийствах и участии в преступной группе, не стал принимать пищу в СИЗО "Лефортово", в котором он находится. Там он помещен в карантинную камеру с телевизором и холодильником.

Арашуков отказался от завтрака утром, 31 января. По его словам, он ждет передачки. Когда ему сообщили, что она может прийти нескоро, он ответил, что у него запасы. Кроме того, он пожаловался, что в СИЗО нет спортзала. Скоро сенатору подберут подходящего сокамерника, передает "Московский комсомолец".

Между тем, ТАСС сообщает, что жалобы от него на содержание в камере не поступали. При этом камера, в которую его поместили, не отремонтирована. Там нет горячей воды.

Как пишет газета "Известия", сенатора уже одели в тюремную робу темного цвета и тюремные штаны. Также ему выданы теплые ботинки, тапочки и ватник синего цвета. В карантинной камере он проведет не более 10 дней. После этого его переведут в обычную камеру и выдадут вещи.

Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Суд арестовал его на два месяца.

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