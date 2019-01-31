Сиделка зарезала парализованного пенсионера

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения

Пьяная сиделка нанесла пожилому инвалиду более 10 ударов ножом. Ужасающий инцидент произошел в Волгограде.

Согласно материалам управления Следственного комитета России по Волгоградской области, тело 81-летнего мужчины было обнаружено родственниками в его квартире. Ему нанесли более 10 ножевых ранений рук, ног и живота, сообщает РИА Новости.

По подозрению в убийстве задержали 52-летнюю сиделку, которая осуществляла уход за прикованным к постели пенсионером. Женщина сопровождала инвалида круглосуточно.

Накануне она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сиделка набросилась на беззащитного пенсионера и жестоко расправилась с ним.

Сейчас следствие выясняет мотивы преступления.