Знаменитый футболист объявил детям о смерти живой жены

Александр Алиев вновь в центре скандала

Бывший футболист московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Александр Алиев выгнал экс-супругу Татьяну из дома. Об этом заявила сама женщина. По ее словам, бывший муж, который сейчас является тренером ФК "Хмельницкий", бьет ее уже восемь лет.

"Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову", - отметила она в эфире украинского телеканала ТСН. Татьяна добавила, что Алиев постоянно ей угрожает. Она предупредила, что может "исчезнуть" из-за него.

Также в сюжете она показала видеозапись избиения. По ее словам, в последний раз Алиев ударил и семилетнего сына. В присутствии 10-летней дочери экс-футболист записал аудио-уведомление, в котором сообщил, что "мамы больше нет", передает isport.ua.

Слово дали и самому Александру. По его словам, бывшая жена выдумала избиение. При этом он признал, что выгнал ее из квартиры силой. "То, что я имею жилье – это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети – в своей заслуженной квартире", - подчеркнул он.

Также Алиев отметил, что он обеспечивает детей, а Татьяне "копейки в руки" не даст. "Будет решение суда – пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям", - добавил он.

В настоящий момент по факту насилия и избиения Алиевым его бывшей жены возбуждено пять уголовных дел. Ранее Татьяна обвинила бывшего мужа в чрезмерном пристрастии к алкоголю.

Александр и Татьяна Алиевы поженились в 2007 году. В 2016-м против игрока были возбуждены уголовные дела по факту избиения жены. У них есть двое совместных детей: сын и дочь. Кроме того, у женщины есть сын от первого брака с бывшим футболистом Романом Максимюком.

Уроженец Хабаровска Александр Алиев в юношестве начал играть за киевское "Динамо". Также он выступал за сборную Украины. В сезоне-2010 он играл в московском "Локомотиве". Кроме того, он выступал за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр" и махачкалинский "Анжи". Последним клубом в его профессиональной карьере стал казахстанский "Тараз".