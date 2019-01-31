"За зарплатой следите!": Путин жестко осёк Васильеву

В России будут контролировать уровень зарплаты учителей

Уровень зарплат преподавателей не должен опускаться ниже, чем в среднем по региону. Такое поручение дал министру просвещения Ольге Васильевой президент России Владимир Путин.

"Ясно, что это задача руководителей регионов. Но прошу отслеживать", - отметил глава государства. При этом он достаточно жестко перебил Васильеву, когда та начала рассказывать, что российские учителя — "удивительные люди", сообщает ТВЦ.Ru.

"Не надо их нахваливать. За зарплатой следите! – наказал российский лидер.

Ранее глава Минтруда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что с октября зарплаты бюджетников, которые не вошли в "майские указы" президента от 2012 года, будут проиндексированы более чем на 4%.