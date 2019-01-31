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Воры-экстрасенсы обокрали эксперта "Битвы экстрасенсов"

16:32
  • четверг
  • 31 января 2019

Грабители "почувствовали" деньги

Психиатр-криминалист, постоянный эксперт "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов сообщил о пропаже одного миллиона рублей. Он считает, что грабители обладали экстрасенсорными способностями.

Инцидент произошел 30 января в квартире Виноградова в Москве. Преступники притворились продавцами картошки и ходили по подъезду. Позвонив в квартиру психиатра, они попросили воды. Дома оказался только сын Михаила. Одного из них он позвал на кухню.

По словам Виноградова, когда один вор пил, другой зашел в спальню и вынес деньги, оставив при этом другие ценные вещи. "У моей супруги лежали в спальне золотые украшения, драгоценности – ничего из этого не взяли, украли только деньги, которые лежали в нашей дачной сумке. Думаю, эти преступники просто чувствуют деньги, у них особая чувствительностью. Я сталкивался с такими случаями", - цитирует слова Виноградова URA.RU.

Кража произошла за несколько секунд. Сын эксперта не заметил, как грабители покинули квартиру.

Виноградов написал заявление в полицию. Там сообщили, что лица преступников попали в объектив видеокамер наружного наблюдения. Они объявлены в розыск.

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