Названа страна, которая переживет конец света

Земле вновь пообещали падение астероида

Очередной апокалипсис ждет человечество в 2019 году. Таково предсказание святой Матроны Московской.

В частности, речь идет о падении на Землю астероида 2002 NT7. Это должно произойти в пятницу, 1 февраля 2019 года. При этом специалисты NASA постарались успокоить волнующихся жителей планеты. По их данным, никакие огромные небесные тела не упадут на планету. Тем не менее, ряд представителей человечества считает, что ученые просто не хотят говорить правду, чтобы не сеять панику.

Тем не менее, есть страна, которой не стоит бояться конца света, согласно предсказаниям Матроны. И это – Россия. "Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!" - говорила она.

Также святая Матрона Московская отмечала, что верующих будет мало на Земле, и народ будет словно под гипнозом. При этом жертв будет много, и все "без войны умрут", пишет TopNews.

Матрона Московская родилась в 1881 году в Тульской губернии Российской империи. Она предсказала приближение хаоса 1917 года, тем самым увидев революцию. Также во время Великой отечественной войны она заявила, что фашисты не дойдут до французской Тулузы. В итоге, так и произошло. Кроме того, она увидела день своей смерти в 1952 году. И отметила, что после ухода некоторое время о ней не будут вспоминать.

До этого Конец света, по предсказанию Матроны Московской, должен был наступить 10 февраля 2017 года. Причина гибели человечества также не должна была быть связана с войнами.