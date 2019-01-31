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Пассажиров "Аэрофлота" будут поить вином и пивом

16:55
  • четверг
  • 31 января 2019

Напитки можно будет приобрести на длительных рейсах

Компания "Аэрофлот" вернет в меню алкогольные напитки на рейсах в эконом-классе.  Реализация изменений начнется 1 февраля.

Пассажиры эконом-класса смогут заказывать пиво на рейсах продолжительностью более шести часов. Если полет длится более трех часов, на некоторых рейсах можно будет приобрести вино, пишет ТАСС.

"Аэрофлот" является самой крупной российской авиакомпаний. За декабрь 2018 года она перевезла 4,3 миллиона пассажиров, что на 15,4% превышает аналогичный показатель за декабрь 2017 года.

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