В Москве с погоней задержали "самую красивую наркоманку"

Стали известны подробности задержания Анны Глазовой

В столице полицейские задержали за незаконный оборот наркотиков Анну Глазову, которая получила известность после выхода ее статьи "Героин - собственность модели" на портале "Батенька, да вы трансформер".

Девушка была поймана сотрудниками ДПС во время попытки скрыться от полицейских на машине. "При задержании у нее обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма", - сообщили АГН "Москва" сообщили в пресс-службе главка МВД России по столице.

В отношении задержанной составлен административный материал о незаконном обороте наркотиков. Изъятое у девушки вещество сейчас изучают судмедэксперты.

Статья 27-летней Глазовой, в которой она утверждает, что много лет употребляла наркотики и чувствует себя нормально, была заблокирована полицией. Пользователи соцсетей иронично называли девушку "самой красивой наркоманкой России".