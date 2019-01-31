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"У безбожников учились": Путин о церковном расколе на Украине

17:31
  • четверг
  • 31 января 2019

Автокефалию украинской церкви президент назвал проектом, основанном на спекуляциях и политиканстве

Россия не намерена вмешиваться в церковные дела на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на собрании по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ. По его словам, любые подобные попытки недопустимы, передает ТВЦ.RU.

Глава государства заверил, что Россия с уважением относится к независимости церкви, тем более в соседнем государстве. Тем не менее, Москва оставляет за собой право реагировать на нарушения прав человека и делать все для их защиты.

Говоря о роли Константинопольского патриархата в церковном расколе на Украине, Владимир Путин назвал это грубым вмешательством. Он выразил сожаление в связи с тем, что Вселенский патриарх оказался втянут в эти события.

"Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы. Но к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, реализуется сегодня на Украине. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", - заявил Путин.

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