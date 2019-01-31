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Мужчина с собаками напал на пьяного посетителя аптеки в Москве

17:33
  • четверг
  • 31 января 2019

Пострадавший госпитализирован

Московская полиция разыскивает мужчину в красно-серой куртке и с двумя собаками бойцовской породы. Ранее от их действий пострадал посетитель аптеки в Локомотивном проезде на севере столицы.

Неизвестный с собаками, на которых не было намордников, вошел в аптеку. Внимание на это обратил 33-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Он сделал хозяину животных замечание. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого собачник брызнул оппоненту в лицо из газового баллончика. После этого он скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с химическим ожогом глаз. О произошедшем инциденте полиции сообщила сотрудница аптеки, передает Агентство "Москва".

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