Мужчина с собаками напал на пьяного посетителя аптеки в Москве

Пострадавший госпитализирован

Московская полиция разыскивает мужчину в красно-серой куртке и с двумя собаками бойцовской породы. Ранее от их действий пострадал посетитель аптеки в Локомотивном проезде на севере столицы.

Неизвестный с собаками, на которых не было намордников, вошел в аптеку. Внимание на это обратил 33-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Он сделал хозяину животных замечание. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого собачник брызнул оппоненту в лицо из газового баллончика. После этого он скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с химическим ожогом глаз. О произошедшем инциденте полиции сообщила сотрудница аптеки, передает Агентство "Москва".