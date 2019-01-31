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Температура на "темной" стороне Луны удивила ученых

18:18
  • четверг
  • 31 января 2019

Стала известна температура обратной стороны Луны

Температура на поверхности обратной стороны Луны в ночное время опускается до минус 190 градусов Цельсия, что оказалось ниже ожиданий ученых. Это установил китайский космический аппарат "Чанъэ-4".

Ранее астрономы считали, что спутник Земли ночью "промерзает" в этом месте до минус 170 градусов Цельсия. "Вероятно, это связано с отличием состава грунта на разных сторонах Луны", - говорится в сообщении исполнительного директора проекта "Чанъэ-4" Чжана Хэ.

Две недели назад китайский космический аппарат перешел в спящий режим сразу после наступления лунной ночи, отмечает ТАСС.

Пекин запустил "Чанъэ-4" для исследования "темной" стороны Луны в начале декабря, "прилунение" произошло 3 января. После приземления зонд прислал на Землю первые панорамные снимки этой части спутника. Аппарат должен провести на Луне ряд важных научных экспериментов.

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