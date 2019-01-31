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Вскрылись темные тайны любовницы Цекало

19:06
  • четверг
  • 31 января 2019

Продюсер рассказал, что обручен с девушкой

Александр Цекало раскрыл личность своей невесты. Ею оказалась модель и начинающая актриса Дарина Эрвин, которая на 30 лет младше своего возлюбленного. Сам 57-летний продюсер сообщил, что уже обручен с девушкой.

Между тем, вскрылись факты о прошлом Дарины. Как рассказала ее одноклассница Рамина, настоящая фамилия у Эрвин — Сапарова. Она родилась и выросла в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате. Из школы девушка ушла примерно в шестом-седьмом классе, пишет EG.ru.

До этого американский фотограф Филипп Калмбач говорил, что отец Дарины - кореец, а мама - русская. Также у нее есть близкие родственники в Казахстане. Фамилию Эрвин она взяла уже после того, как стала совершеннолетней. Дарина работала моделью в Южной Корее. Кроме того, она попыталась стать звездой Голливуда. Ее можно увидеть в одной из серий сериала "Идеальное убийство", а также в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун.

Отмечается, что именно ради этой девушки Цекало развелся с Викой Галушкой – сестрой певицы Веры Брежневой.

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Александр Цекало
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