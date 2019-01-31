Начались аресты топ-менеджеров "Газпрома" по делу Арашуковых

Организатором преступного бизнеса, по версии следствия, является Рауль Арашуков

В Басманном суде Москвы в четверг решается вопрос об избрании меры пресечения ещё пяти фигурантам громкого дела Арашуковых. Всех их считают участниками преступной группы, ответственной за хищения на общую сумму более 30 миллиардов рублей.

Очередные задержанные на допросе в Следственном комитете. На кадрах - Гузер Хашукаев, директор филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь". Второй мужчина - Николай Романов, генеральный директор "Газпром газораспределение Ставрополь". И если накануне человек, с которого началась эта череда громких задержаний, сенатор Рауф Арашуков в суде улыбался, остальным уже не так смешно. На лицах высокопоставленных сотрудников региональных отделений "Газпрома" читается растерянность и напряжение.

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей сегодня следователи ГСУ СК России допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Романом Николаевым и Игорем Травиновым", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Из Следственного комитета - в суд для избрания меры пресечения. Прокуратура настаивает исключительно на аресте, хотя защитники и просят отпустить под залог. При этом сами задержанные любые вопросы журналистов игнорируют. Все они занимали высокие посты в газовых хозяйствах юга России. И согласно материалам дела, работали по отлаженной схеме. Заключали договоры с несуществующими потребителями. Под это получали необходимые объемы газа. Продавали его, как говорится, налево. Деньги себе.

Прошедшими задержаниями дело, судя по всему, не ограничится. Как сообщают СМИ, следующими задержанными могут оказаться Алан Кятов - исполнительный директор "Ессентукигоргаза". Умар Калмыков, зять отца сенатора Арашукова - Рауля. И даже министр культуры Карачаево-Черкессии Уали Евгамуков. В свое время он тоже имел отношение к газовой отрасли. Предположительно, все трое знают, что их ищут, и пытаются скрыться.

Следователи провели более 40 обысков в одиннадцати городах России. Это санаторный комплекс "Адиюх Пэлас" недалеко от Черкесска. Он же - родовое гнездо семьи Арашуковых. Здесь вели свой маленький гостиничный бизнес, здесь и жили в особняке, который больше похож на дворец. Все в золоте. Есть свои тренажерный зал и бассейн. Кадры других обысков, в ходе которых следователи нашли не только деньги, которые считали килограммами, но и дорогие антикварные сабли и даже золотые слитки.

Таким образом, можно судить о целой империи, которую на юге России создал, по данным следствия, отец арестованного сенатора - Рауль Арашуков. Если говорить языком уголовного кодекса, организованное преступное сообщество.

Дмитрий Гусев, Егор Миронов, "ТВ Центр".