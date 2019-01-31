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В Москве специалисты Минфина, Росатома и ФНС провели мастер-классы

20:05
  • четверг
  • 31 января 2019

Для студентов были организованы лекции и семинары

В рамках всероссийской студенческой образовательной олимпиады "Я профессионал" в Москве прошли занятия зимней школы по специальности "управление персоналом".

Преподаватели Финансового университета, ведущие специалисты-кадровики и карьерные консультанты рассказали молодым коллегам о том, что изменилось в профессии с появлением новых технологий и цифровых инструментов. Для студентов организованы лекции, семинары и мастер-классы с участием специалистов Минфина, Федеральной налоговой службы, Росатома и других ведомств.

В дни работы зимней школы прошли тренинги по командообразованию и профориентации. Олимпиада "Я профессионал" проводится некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", созданной по поручению президента и нацеленной на создание социальных лифтов для молодежи.

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