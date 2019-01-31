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Хореограф Медведевой разнесла Тутберидзе

19:47
  • четверг
  • 31 января 2019

По ее мнению, тренер относится к своим фигуристкам, "как к одноразовым"

Методы работы российского тренера Этери Тутберидзе вызывают грусть, утверждает хореограф группы канадского специалиста Брайана Орсера Сандра Безич. Именно там сейчас тренируется российская фигуристка Евгения Медведева.
Загитову гонят с чемпионата мира

По ее словам, спортсменки сталкиваются с проблемами в катании в определенном возрасте. Этот факт вызывает печаль у Безич, так как речь идет о молодых и талантливых девушках. "Кажется, что к ним относятся, как к одноразовым. Но они живые и прекрасные существа, которые отдают себя целиком. Почему бы не дать им возможность на прекрасную спортивную и личную жизнь?", - отметила хореограф.

Безич напомнила, что сейчас проблемы с ростом испытывает олимпийская чемпионка Алина Загитова, у которой "в глазах не видно комфорта". Специалист отметила, что в такие трудные моменты могут помочь знания фундаментальной техники, передает РИА Новости.

Евгения Медведева и Алина Загитова были конкурентками на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Они тренировались вместе под руководством Этери Тутберидзе. Однако после Игр Медведева перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В последнее время многие специалисты обращают внимание на неважную форму Загитовой. В частности, на чемпионате Европы в Минске в произвольной программе она допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате спортсменка набрала 198,34 балла и стала второй. До этого в финале Гран-при по фигурному катанию она уступила победу 16-летней японке Рике Кихире. Кроме того, в декабре 2018 года на чемпионате России Загитова и вовсе не смогла взять медали.

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