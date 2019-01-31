Картину Куинджи похитили ради встречи с Путиным

Своровавший полотно Чуприков хотел привлечь к себе внимание

Денис Чуприков, задержанный за кражу картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, признался, ради чего пошел на такой шаг. По его словам, он хотел вернуть похищенное на следующее утро и попросить о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я на сайте пытался записаться на прием, и в Кремль приходил, меня там встретили сотрудники ФСО, записали мои данные и сказали, что все передадут", - сказал он.

Чуприков при этом подчеркнул, что не является сумасшедшим и на учете в ПНД не стоял. Как передает MK.RU, он хотел донести до Путина "кое-какие идеи". При этом он отказался уточнять, о чем именно хотел поговорить с главой государства, сообщив только, что это идеи, "как сделать жизнь России лучше".

Кроме того, Чуприков рассказал, что не имеет криминального прошлого. В Третьяковку, по его словам, он прошел без билета, при помощи гипноза. "Я хотел посмотреть картину, где образ Иисуса в саду. И меня озарило, что делать дальше", - признался он. Название картины он не читал. Взять полотно Архипа Куинджи ему "подсказало сердце". В итоге он попросил прощения за содеянное и отметил, что может искупить свою вину.

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена вечером 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах очевидцев. 32-летний Денис Чуприков снял ее, свернул и вышел с полотном из здания. Его задержали на следующий день. 29 января Таганский суд столицы арестовал его на два месяца. Виновным себя Чуприков не считает.

Сама картина была найдена 28 января на стройке в Одинцовском районе. Несколько дней ее осматривали эксперты.