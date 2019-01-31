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Актриса Валентина Березуцкая мучительно умерла в Москве

20:47
  • четверг
  • 31 января 2019

Актриса сыграла более 200 ролей в кино

Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая скончалась в Москве в возрасте 86 лет. Причина смерти – внезапная остановка сердца. По данным СМИ, приехавшие врачи зафиксировали у актрисы состояние клинической смерти, однако спасти ее не удалось, пишут "Известия". По данным телеграм-каналов, перед тем как впасть в кому, артистка в течение нескольких часов задыхалась.

Березуцкую называют "королевой эпизода". Она сыграла более 200 ролей в кино, среди которых "Покровские ворота", "Вечный зов" и "Любить по-русски". Другому поколению зрителей она больше запомнилась по фильмам "Антикиллер" и "Анкор, еще Анкор".

Информации о дате и месте похорон Валентины Березуцкой пока нет.

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