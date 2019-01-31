Патриарх Кирилл рассказал о своей главной задаче

Сейчас перед Россией стоят задачи выхода на новые рубежи развития

Русская Православная церковь отмечает 10-летие интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В январе 2009 года Поместный собор избрал его новым предстоятелем Церкви. В истории нашей страны служение патриархов играло нередко определяющую роль. Владимир Путин отметил это, выступая в четверг на торжественном собрании в Кремле.

Московский кремль - сердце России, где хранятся святыни, значимые для каждого православного человека. Место торжеств, посвященных 10-летию Поместного собора Русской православной церкви и интронизации патриарха Кирилла, выбрано неслучайно. В зале - предстоятели поместных церквей, общественные деятели. И главы государств. Среди гостей - Владимир Путин.

"Хочу тепло и искренне поздравить его святейшество с 10-летием интронизации. Как и его выдающиеся предшественники, патриарх Кирилл высоко несет свою архипастырскую миссию. Следуя христианским заповедям, стремится помочь людям найти дорогу в храм, укрепить их в вере, поддержать словом и делом. Мудрость и честность, открытость и великодушие снискали ему уважение и доверие и в России, и далеко за ее пределами", - отметил Путин.

В январе 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал нового предстоятеля. Им стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Минувшее десятилетие - время больших перемен в самой церкви. Главная задача патриарха, по его собственному признанию, донести свое слово до максимального количества людей. Сделать так, чтобы духовные дела касались не ограниченного числа посвященных, а стали частью повседневной жизни. Предстоятель в одном из интервью рассказал, как когда-то, путешествуя по Сибири, от Якутска до Иркутска, он не встретил ни одного священнослужителя и соответственно не смог посетить ни один приход. Так возникла идея увеличения количества епархий.

Русская православная церковь насчитывает более 150 миллионов прихожан. Число священнослужителей за десятилетие выросло на четверть и сегодня превышает 40 тысяч. Примерно столько же приходов и почти тысяча монастырей. Все больше людей интересуются духовным образованием, которое можно получить как в семинариях, так и на профильных факультетах обычных вузов. Московский патриархат объединяет церкви 15 государств. Сохранить мир и духовное единство - главная задача. Однако сделать это все сложнее. Пример тому - церковный раскол на Украине.

"Спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть - реализуется сегодня на Украине", - указал Путин.

Церковь сегодня имеет четкую позицию в отношениях с государством. Не вмешиваясь в политику, священнослужители часто высказываются по различным социально-значимым темам и активно участвуют в общественной жизни.

"Нам представляется возможность обсуждать очень многие проблемы, которые волнуют и наш народ, и общество, и, конечно, церковь. И, наверное, за всю историю России - я не побоюсь сказать так определённо, - впервые выстроились такие отношения между церковью и государством", - заявил патриарх Кирилл.

Образовательные, культурные, молодежные программы, инициатор которых церковь, реализуются во многих российских регионах и за рубежом. Всего около шести с половиной тысяч проектов. Одно из основных направлений деятельности - благотворительность и помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все это называется социальным служением.

Указом президента был воссоздан институт военного духовенства. Военные капелланы, как и сотни лет назад, сегодня плечом к плечу с теми, кто стоит на страже наших рубежей. С 10-ой годовщиной интронизации патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя поздравил и мэр Москвы. Сергей Собянин вручил предстоятелю букет из белых роз и поблагодарил святейшего за постоянное участие в делах столицы. Также лично к патриарху обратился и премьер-министр Дмитрий Медведев.

"За это время уже многое сделано для утверждения авторитета нашей церкви как внутри страны, так и за рубежом. Можете не сомневаться - тот диалог, который идет между правительством и РПЦ, будет продолжен для развития нашей страны", - сказал глава кабмина.

В ответ на все поздравления патриарх ответил, что его главная задача - реализовать все, что сегодня остается в планах Русской православной церкви.

Павел Прокопенко, Юлия Олейник, "ТВ Центр".