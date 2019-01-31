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Отца сенатора Арашукова отправили вслед за сыном

21:41
  • четверг
  • 31 января 2019

Он отказался признавать свою вину

Басманный суд Москвы арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова - Рауля Арашукова. Ему избрана мера пресечения в виде ареста на срок два месяца - до 30 марта, как и его сыну.

Сам Рауль Арашуков просил не заключать его под стражу. По его словам, он не считает себя преступником.

Ранее суд санкционировал арест двоюродного брата сенатора - Руслана Арашукова. Он является гендиректором "Газпром межрегиональный Астрахань". Его обвиняют в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Ему также предстоит провести следующие два месяца в следственном изоляторе.

Кроме того, Басманный суд арестовал директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных водах Гузера Хашукаева. Та же участь постигла его заместителя Николая Романова.

Еще один из фигурантов дела скрылся от следствия. Его арестовали заочно.

Сам член Совфеда Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Суд арестовал его на два месяца – до 30 марта.

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