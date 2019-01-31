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Скончалась самая пожилая женщина в России

22:37
  • четверг
  • 31 января 2019

Она родилась еще в XIX веке

В Чечне умерла самая пожилая жительница России Кока Истамбулова. Она родилась в 1889 году. Ее возраст был документально зафиксирован. При этом число и месяц ее рождения неизвестны.

Как рассказал внук женщины Иляс Абубакаров, со здоровьем у его бабушки было все в порядке. Беспокоило только давление. "Ей неожиданно стало плохо, жаловалась, что тяжело дышать, вызвали врача, сделали уколы, но спасти не смогли", - подчеркнул он. По его словам, женщину похоронили 27 января на кладбище в родовом селе Братское, сообщает ТАСС.

Кока Истамбулова проживала в селе Братское Надтеречного района Чечни. В мае прошлого года Пенсионный фонд России отметил, что самая пожилая пенсионерка страны живет в Чеченской Республике. У нее было пять внуков и 16 правнуков.

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