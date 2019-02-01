Стала известна причина смерти актрисы Валентины Березуцкой

Артистка ушла из жизни в возрасте 86 лет

В Москве скончалась известная актриса Валентина Березуцкая. Ей было 86 лет. Звезда советского кино умерла в своей квартире в одиночестве, передает ТАСС.

Тело актрисы обнаружили врачи скорой, которых вместе с участковым вызвали соседи. Люди стали беспокоиться о Березуцкий после того, как актриса долго не открывала им дверь.

По предварительным данным, смерть Валентины Березуцкой наступила из-за острой сердечной недостаточности. Появившиеся ранее сведения о коме и приступе удушья официально не подтверждены.