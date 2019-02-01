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Российские военные проводят уникальную инженерную операцию на реке Бурея

08:23
  • пятница
  • 01 февраля 2019

На сегодняшний день после серии подрывов глубина колеи, проделанной в горной породе, уже достигла 19 метров

В Хабаровском крае на месте схода оползня на реке Бурея, военные инженеры готовятся произвести заключительный подрыв, в результате чего, как рассчитывают специалисты, по протоке пойдет вода, передает "ТВ Центр".

На сегодняшний день после серии подрывов глубина колеи, проделанной в горной породе, уже достигла 19 метров. Военные проводят уникальную инженерную операцию. В отдаленную местность они проложили грунтовую дорогу, по которой к сопке на грузовиках и снегоходах доставляется взрывчатка и необходимое оборудование.

Задействованы больше 500 человек. Они работают круглосуточно в три смены, чтобы успеть до весеннего паводка. Из-за образованной оползнем плотины, местным селам грозит подтопление.

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Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Российские военнослужащие в районе схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
Российские военнослужащие в районе схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
Российские военнослужащие в районе схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
Российские военнослужащие в районе схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
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