Гуайдо внезапно начал заискивать перед Россией

Он пообещал Москве выгоду после прихода к власти

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо внезапно обратился к Москве. В интервью агентству Reuters он заявил, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России.

"Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима", - отметил он, добавив, что Николас Мадуро не защищает иностранные инвестиции, и поэтому является ненадежным партнером.

Между тем на улицах Каракаса многочисленный митинг в поддержку Николаса Мадуро провели нефтяники. Люди вышли с портретами действующего главы государства, а также экс-президента Уго Чавеса. С трибуны звучали призывы к США прекратить политическое и экономическое давление на Венесуэлу, передает "ТВ Центр".

Вашингтон заявляет, что помогает народу республики, который недоволен действующей властью. Но даже в американских СМИ открыто называют истинную причину действий Белого дома. Издание Wall Street Journal пишет, что США будут лишь усиливать давление на Венесуэлу и Кубу, чтобы вытеснить из региона Россию и Китай.