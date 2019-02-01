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Гуайдо внезапно начал заискивать перед Россией

08:23
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Он пообещал Москве выгоду после прихода к власти

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо внезапно обратился к Москве. В интервью агентству Reuters он заявил, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России.
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"Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима", - отметил он, добавив, что Николас Мадуро не защищает иностранные инвестиции, и поэтому является ненадежным партнером.

Между тем на улицах Каракаса многочисленный митинг в поддержку Николаса Мадуро провели нефтяники. Люди вышли с портретами действующего главы государства, а также экс-президента Уго Чавеса. С трибуны звучали призывы к США прекратить политическое и экономическое давление на Венесуэлу, передает "ТВ Центр".

Вашингтон заявляет, что помогает народу республики, который недоволен действующей властью. Но даже в американских СМИ открыто называют истинную причину действий Белого дома. Издание  Wall Street Journal пишет, что США будут лишь усиливать давление на Венесуэлу и Кубу, чтобы вытеснить из региона Россию и Китай.

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