СКР: похищенные Арашуковыми 30 млрд невозможно восполнить

Созданное Арашуковым-старшим ОПС 17 лет воровало газ на Северном Кавказе

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, в 2002 году создал преступное сообщество, которое 17 лет занималось хищением газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Финансовые потери от действия Арашукова и его родственников, которых он назначил на ключевые посты в газовой отрасли, оцениваются в 31 миллиард рублей, эти деньги возместить невозможно. «Это невзыскиваемая дебиторская задолженность", - сообщили РБК в Следственном комитете.

Рауля Арашукова задержали 30 января в Санкт-Петербурге. Его подозревают в причастности к хищению у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей. 31 января Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Арашукова-старшего и его двоюродного брата Руслана. Последний занимал должность гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Астрахань".

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в тот же день во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Сенатор также арестован судом на два месяца.