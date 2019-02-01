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Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский город Скальбия

09:08
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Раздачу продуктов организовали на территории местной школы

Российские военные доставили гуманитарный груз в город Скальбия в провинции Хама. За помощью в Центр по примирению обратились представители  Антиохийской Православной церкви, древнейшей в Сирии, передает "ТВ Центр".

Захватить Скальбию за все время войны боевикам так и не удалось, но террористы, постоянно устраивали обстрелы. Об атаках жителей предупреждал звон колокола собора Святого Павла, главной городской церкви. Рядом с ней российские военные и организовали раздачу продуктов на территории местной школы. В очереди было много детей и учителей. Они рассказали, что занятия здесь не прерывались, даже во время боевых действий.

"Боевики выпустили по нашей школе несколько ракет, один снаряд попал в стену, остальные разорвались во дворе. Только чудом никто не пострадал, дети, успели спрятаться", - рассказал директор школы Ригель Асмад.

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