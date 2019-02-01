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В России увеличили размер соцвыплат ветеранам и инвалидам

08:48
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Правительство проиндексировало пособия на 4,3 процента

В России с 1 февраля вырос размер социальных выплат ветеранам и инвалидам. Ранее правительство установило коэффициент индексации - 1,043. В следствие чего размер пособий вырос на 4,3 процента.

Эта компенсация коснется ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России, инвалидов, лиц, подвергшихся воздействию радиации и других категорий. Всего выплаты получат 15,2 миллиона льготников, пишет НСН.

В минувшем году коэффициент индексации составил 1,025. 

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