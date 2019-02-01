В России увеличили размер соцвыплат ветеранам и инвалидам

Правительство проиндексировало пособия на 4,3 процента

В России с 1 февраля вырос размер социальных выплат ветеранам и инвалидам. Ранее правительство установило коэффициент индексации - 1,043. В следствие чего размер пособий вырос на 4,3 процента.

Эта компенсация коснется ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России, инвалидов, лиц, подвергшихся воздействию радиации и других категорий. Всего выплаты получат 15,2 миллиона льготников, пишет НСН.

В минувшем году коэффициент индексации составил 1,025.