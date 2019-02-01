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Запад пришел в восторг от видео "кошек-мышек" Су-27 и F-15

09:18
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Самолет альянса приблизился к нашему правительственному борту, но тут же был перехвачен

Бурное обсуждение вызвало появившееся в Сети видео, на котором российский Су-27 оттесняет натовский F-15 в небе над Балтикой, передает "ТВ Центр".

Самолет альянса приблизился к нашему правительственному борту, но тут же был перехвачен. Профессионализм летчика, управлявшего российским истребителем, высоко оценили и иностранные пользователи. Они даже сравнили F-15 с мышкой, удирающей от кошки.

Видео со зрелищным маневром собрало тысячи восторженных комментариев. Пользователи пишут слова благодарности и уважения российскому пилоту, и отмечают, что на такое можно смотреть бесконечно.  

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