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В самолет со 153 пассажирами при взлете ударила молния

09:05
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Лайнер совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе

Самолет авиакомпании JetBlue со 153 пассажирами на борту экстренно вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса. Причиной вынужденного приземления стала попавшая в корпус молния.

По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты осмотрят самолет, а после примут решение, сможет ли он продолжить запланированный полет в Нью-Йорк, пишет "Газета.Ru".

По информации телекомпании KTLA, аналогичный случай в 1967 году привел к крушению самолета и гибели всех людей на борту.

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