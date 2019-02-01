В самолет со 153 пассажирами при взлете ударила молния

Лайнер совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе

Самолет авиакомпании JetBlue со 153 пассажирами на борту экстренно вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса. Причиной вынужденного приземления стала попавшая в корпус молния.

По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты осмотрят самолет, а после примут решение, сможет ли он продолжить запланированный полет в Нью-Йорк, пишет "Газета.Ru".

По информации телекомпании KTLA, аналогичный случай в 1967 году привел к крушению самолета и гибели всех людей на борту.