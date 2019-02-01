В новом году россияне стали больше тратить на еду и бензин

Это связано с инфляцией и повышением НДС

Траты россиян на бензин, продукты и еду в общепите выросли на 8-11 процентов по сравнению с декабрем 2018 года. Рост цен обусловлен инфляцией и повышением НДС.

Средний чек в супермаркетах вырос до 750 рублей, а в кафе – до 1,2 тысячи рублей. Траты на автозаправках выросли на восемь процентов. При этом, как утверждают аналитики, стоимость самого топлива увеличилась незначительно, повысился спрос на "сопутствующую продукцию", например, на кофе, пишет газета "Известия" со ссылкой на оператора фискальных данных "Такском".

Траты на алкогольную продукцию в январе, наоборот, уменьшились, поскольку праздники закончились. Но это не означает, что повышение НДС не коснулось спиртного - с января алкоголь подорожал на два процентных пункта.