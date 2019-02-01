ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея (видео)

10:08
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Уникальную инженерную операцию проводят по поручению президента

В Хабаровском крае на месте схода оползня на реке Бурея, военные инженеры выполнили заключительный подрыв. Заряд, мощностью в 10 тонн тротила,  окончательно пробил скальную насыпь через которую пошла вода, передает "ТВ Центр".

Русло реки было перегорожено плотиной. Теперь в преграде появилась протока. Всего их запланировано сделать две, чтобы полностью восстановить  гидрологическое сообщение с Бурейским водохранилищем.
Это уникальная инженерная операция, которую проводят военные по поручению президента.

Из-за образованной оползнем плотины, во время весеннего паводка местным селам грозило  подтопление. Однако, как заявили специалисты, эта опасность уже снята.

"На сегодняшний день первый этап задач выполнен. По предварительным расчетам, сегодня поток воды составляет не менее 200-250 кубометров в секунду", - сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Главное сегодня
Российские военнослужащие в районе схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
Российские военнослужащие в районе схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Расчистка местности в районе схода грунта на реке Бурея в Хабаровском крае
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
Последствия схода оползеня реке Бурея под Хабаровском
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.