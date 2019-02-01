Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея (видео)

Уникальную инженерную операцию проводят по поручению президента

В Хабаровском крае на месте схода оползня на реке Бурея, военные инженеры выполнили заключительный подрыв. Заряд, мощностью в 10 тонн тротила, окончательно пробил скальную насыпь через которую пошла вода, передает "ТВ Центр".

Русло реки было перегорожено плотиной. Теперь в преграде появилась протока. Всего их запланировано сделать две, чтобы полностью восстановить гидрологическое сообщение с Бурейским водохранилищем.

Это уникальная инженерная операция, которую проводят военные по поручению президента.

Из-за образованной оползнем плотины, во время весеннего паводка местным селам грозило подтопление. Однако, как заявили специалисты, эта опасность уже снята.

"На сегодняшний день первый этап задач выполнен. По предварительным расчетам, сегодня поток воды составляет не менее 200-250 кубометров в секунду", - сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.