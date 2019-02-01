Россия вложит в цифровое развитие 1,8 трлн рублей

Об этом заявил Дмитрий Медведев на форуме Евразийского экономического сотрудничества

1,8 триллиона рублей вложит Россия в цифровое развитие в ближайшие пять лет. Об этом заявил Дмитрий Медведев на форуме Евразийского экономического сотрудничества в Алма-Ате, передает "ТВ Центр".

Одна из тем - проекты и технологии в электронной сфере. Премьер-министр сообщил, что производители программного обеспечения из стран ЕАЭС могут участвовать в российских тендерах, поле деятельности - обширное.

"Нам предстоит принять дорожную карту цифровой повестки дня. Восемь проектов одобрено на площадке Евразийской экономической комиссии, около 20 проектов на стадии проработки", - отметил Медведев.