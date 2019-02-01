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Россия вложит в цифровое развитие 1,8 трлн рублей

10:05
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Об этом заявил Дмитрий Медведев на форуме Евразийского экономического сотрудничества

1,8 триллиона рублей вложит Россия в цифровое развитие в ближайшие пять лет. Об этом заявил Дмитрий Медведев на форуме Евразийского экономического сотрудничества в Алма-Ате, передает "ТВ Центр".

Одна из тем - проекты и технологии в электронной сфере. Премьер-министр сообщил, что производители программного обеспечения из стран ЕАЭС могут участвовать в российских тендерах, поле деятельности - обширное.

"Нам предстоит принять дорожную карту цифровой повестки дня. Восемь  проектов одобрено на площадке Евразийской экономической комиссии, около 20 проектов на стадии проработки", - отметил Медведев.

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