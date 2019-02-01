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Акиньшина отказалась от четвертого ребенка

09:30
  • пятница
  • 01 февраля 2019

После рождения троих детей она стала "увереннее и хладнокровнее"

Известная российская актриса Оксана Акиньшина не планирует больше рожать детей. С их появлением ее жизнь серьезно изменилась.

"С появлением дочки я вообще стала железобетон. Еще спокойнее, еще увереннее, еще хладнокровнее – в хорошем смысле этого слова. Всё теперь по-другому. С каждым ребенком становишься взрослее", - приводит слова Акиньшиной сайт "Известия".

По словам актрисы, до рождения детей у нее была "совершенно другая жизнь". Однако с появлением второго ребенка, а затем и третьего ничего не изменилось. При этом артистка не собирается больше заводить детей. "Нет уж. Думаю, мы на троих закончим", - отметила она.

Кроме того, Акиньшина вынуждена отказываться от съемок, если они слишком продолжительны и мешают ей проводить время с детьми.

"Я не могу себе этого позволить, у меня дети", - заключила Оксана.

У актрисы трое детей от двух браков. Сын от первого мужа родился в 2009 году. От второго брака у нее остались еще один сын и дочь. В августе 2018 года артистка объявила о разводе со вторым мужем.

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