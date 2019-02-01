ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар охватил два ТЦ и несколько магазинов в Дагестане (видео)

09:57
  • пятница
  • 01 февраля 2019

В центре Кизляра очень плотная застройка

Два трехэтажных торговых центра - "Планета люкс" и "Союз" – полностью сгорели в дагестанском Кизляре. Огонь также затронул несколько маленьких магазинов, которые расположены по соседству с ТЦ.

Пожар начался рано утром в ТЦ "Планета люкс", затем огонь перекинулся на ТЦ "Союз" из-за плотности застройки в центре города. По предварительным данным, никто не пострадал, но товар спасти не успели. Причиной ЧП могла стать неисправная электропроводка.

На данный момент пожар потушен, общая площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров, пишет ТАСС. Сгоревшие здания восстановлению не подлежат.

Читайте также:
Главное сегодня
Пожарный борется с огнем
Пожарный борется с огнем
Пожар в Дагестане
Пожар в Дагестане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.