Пожар охватил два ТЦ и несколько магазинов в Дагестане (видео)

В центре Кизляра очень плотная застройка

Два трехэтажных торговых центра - "Планета люкс" и "Союз" – полностью сгорели в дагестанском Кизляре. Огонь также затронул несколько маленьких магазинов, которые расположены по соседству с ТЦ.

Пожар начался рано утром в ТЦ "Планета люкс", затем огонь перекинулся на ТЦ "Союз" из-за плотности застройки в центре города. По предварительным данным, никто не пострадал, но товар спасти не успели. Причиной ЧП могла стать неисправная электропроводка.

На данный момент пожар потушен, общая площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров, пишет ТАСС. Сгоревшие здания восстановлению не подлежат.