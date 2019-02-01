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У Кейт Миддлтон обострилась смертельная болезнь из-за скандалов Меган Маркл

10:16
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Герцогиня сильно похудела

В последние месяцы супруга принца Уильяма выглядит угрюмой и уставшей. Ее лицо осунулось, на нем появились морщины. Герцогиня сильно похудела.

По словам приближенных к королевской семье источников, здоровье Миддлтон пошатнулось из-за бесконечных разборок с Меган Маркл. "Она стареет буквально на глазах. Все знают, что это из-за Меган", - приводит слова инсайдера сайт "Дни.Ру".

Герцогиня постоянно нервничает из-за своей родственницы, поэтому она перестала нормально питаться. Вероятно, у Кейт обострились старые заболевания, связанные с пищеварением.

Из-за скандалов с Миддлтон герцогиня Меган Маркл и принц Гарри покинули Кенсингтонский дворец и переехали. Кейт даже не пригласила их на празднование своего дня рождения. В январе ей исполнилось 37 лет.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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