ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расчленил подростка и пил кровь из рюмочки: шокирующее прошлое терапевта с Урала

10:42
  • пятница
  • 01 февраля 2019

Мужчина вышел из психушки и пошел работать врачом по липовому диплому

На Урале задержали врача-терапевта Бориса Кондрашина, который 20 лет назад совершил ритуальное убийство одноклассника. Злоумышленник, называвший себя бароном фон Гинцелем, в 16-летнем возрасте расчленил своего одноклассника и выпил его кровь.

По воспоминаниям бывшего следователя, расследовавшего в 1998 году это резонансное преступление, юноша жил вместе с отцом-психотерапевтом, мать воспитанием не занималась. В злополучный день он заманил одноклассника к себе домой, ввел ему смертельную дозу транквилизатора, а затем расчленил его тело, пишет "Газета.Ru".

"Он вырезал сердце и глаз и поместил их в формалин, а также выжал у потерпевшего кровь и выпил ее из специально приготовленной для этого серебряной рюмочки <…> Парень объяснил, что совершил расправу для принесения жертвы богам темных сил", - поделился экс сотрудник СК.

Школьника задержали практически сразу. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его страдающим "шизофренией в форме гомицидомании" и отправила в психбольницу. Спустя 10 лет Кондрашина отпустили под наблюдение врача. Тогда он решил купить диплом врача-терапевта и устроиться на работу в городскую больницу Челябинска.

На работе к нему никаких претензий не было. По словам главврача больницы, Кондрашин производил впечатление интеллигентного и воспитанного человека. "Никаких замечаний к нему не было, во время работы он старался проявить себя", - рассказал он изданию 74.ru.

Врача-вампира к лечению пациентов не допускали, он проводил только профилактические консультации пациентов. Но руководство больницы хотело в ближайшее время разрешить ему оказывать медпомощь. Для этого нужно было получить справки из наркоконтроля и психиатрии, но там сказали, что у Кондрашина поддельный диплом, рассказал Слободенюк.

После этого руководство больницы напряглось и запросило справку об отсутствии судимости и информацию с предыдущих мест работы. "Это Кондрашину не понравилось, и 14 января он уволился по собственному желанию", - добавил врач.

Лжедоктора сдал врач, который наблюдал его после выписки из психбольницы. Во время обысков в доме нашли наркотики. На данный момент Кондрашин находится под арестом. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям "Хранение наркотических средств" и "Использование заведомо подложного документа".

Главное сегодня
Борис Кондрашин
Борис Кондрашин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.