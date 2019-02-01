Расчленил подростка и пил кровь из рюмочки: шокирующее прошлое терапевта с Урала

Мужчина вышел из психушки и пошел работать врачом по липовому диплому

На Урале задержали врача-терапевта Бориса Кондрашина, который 20 лет назад совершил ритуальное убийство одноклассника. Злоумышленник, называвший себя бароном фон Гинцелем, в 16-летнем возрасте расчленил своего одноклассника и выпил его кровь.

По воспоминаниям бывшего следователя, расследовавшего в 1998 году это резонансное преступление, юноша жил вместе с отцом-психотерапевтом, мать воспитанием не занималась. В злополучный день он заманил одноклассника к себе домой, ввел ему смертельную дозу транквилизатора, а затем расчленил его тело, пишет "Газета.Ru".

"Он вырезал сердце и глаз и поместил их в формалин, а также выжал у потерпевшего кровь и выпил ее из специально приготовленной для этого серебряной рюмочки <…> Парень объяснил, что совершил расправу для принесения жертвы богам темных сил", - поделился экс сотрудник СК.

Школьника задержали практически сразу. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его страдающим "шизофренией в форме гомицидомании" и отправила в психбольницу. Спустя 10 лет Кондрашина отпустили под наблюдение врача. Тогда он решил купить диплом врача-терапевта и устроиться на работу в городскую больницу Челябинска.

На работе к нему никаких претензий не было. По словам главврача больницы, Кондрашин производил впечатление интеллигентного и воспитанного человека. "Никаких замечаний к нему не было, во время работы он старался проявить себя", - рассказал он изданию 74.ru.

Врача-вампира к лечению пациентов не допускали, он проводил только профилактические консультации пациентов. Но руководство больницы хотело в ближайшее время разрешить ему оказывать медпомощь. Для этого нужно было получить справки из наркоконтроля и психиатрии, но там сказали, что у Кондрашина поддельный диплом, рассказал Слободенюк.

После этого руководство больницы напряглось и запросило справку об отсутствии судимости и информацию с предыдущих мест работы. "Это Кондрашину не понравилось, и 14 января он уволился по собственному желанию", - добавил врач.

Лжедоктора сдал врач, который наблюдал его после выписки из психбольницы. Во время обысков в доме нашли наркотики. На данный момент Кондрашин находится под арестом. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям "Хранение наркотических средств" и "Использование заведомо подложного документа".