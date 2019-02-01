Как проходит уникальная операция по расчистке от оползня реки Бурея

Сотни человек борются с завалом уже несколько недель

Переломный момент в инженерной операции. На реке Бурея выполнен ключевой подрыв оползня. Сотни человек борются с завалом уже несколько недель. Чтобы ближайшие сёла не затопило, до начала паводка должны успеть пробить ещё один канал, передает "ТВ Центр".

В воздух взмывают клубы дыма и пыли. Взрывная волна ощущается на расстоянии в несколько километров. 10 тонн тротила подорвали военные в этот раз. Заряд - не самый мощный из тех, что использовали за время операции, зато - ключевой. Именно после него по руслу вновь заструилась вода.

Уникальная операция развернулась в Хабаровском крае в декабре. Гигантский оползень полностью перекрыл русло Буреи. К месту ЧП прибыл сводный отряд Минобороны - более 500 человек и полсотни единиц спецтехники. Военным предстояло пробить в груде камней и льда каналы, чтобы обеспечить ток воды. Выполнять работу приходится в сложных условиях: в глухой тайге, на морозе, под пронизывающим ветром. Ничего подобного в мире еще не делали.

"Здесь глубина вообще более 60 метров. Это по уровню реки. Еще сколько над рекой. Вот это все нужно было снести. И, самое главное, что этот грунт нужно было путем взрывов выбросить наружу, не наваливая в русло. То есть пробивать это русло", - пояснил начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий.

Для бесперебойной доставки взрывчатки военные проложили в тайге дорогу, которой теперь пользуются и местные жители. За несколько недель вертолеты, грузовики и снегоходы доставили к месту операции более 200 тонн тротила и сотни кумулятивных зарядов.

"Для сапера очень большой опыт. Довольно много приходится устанавливать зарядов. Со счета сбились уже. Тоннами исчисляется количество взрывов", - рассказал сапёр Владимир Истомин.

Работы ведутся строго по плану. Первая протока длиной более полутора сотен метров и глубиной почти в двадцать пробита сегодня, 1 февраля. Вторую сделают за несколько недель. Завершится операция к концу месяца.

Кристина Мамиконян, Георгий Куршубадзе, ТВ Центр.