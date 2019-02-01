Новые детали о преступном клане Арашуковых

Семья жила на широкую ногу

В Москве вслед за сыном на два месяца арестован Рауль Арашуков, подозреваемый в хищении 30 миллиардов рублей. Вместе с ним в СИЗО отправятся четверо соучастников, которые занимали крупные посты в газовой отрасли и непосредственно участвовали в преступных схемах "клана Арашуковых". Следователи продолжают поиск пособников, некоторых пришлось объявить в международный розыск, передает "ТВ Центр".

Только накануне поздно вечером арестованного на два месяца Рауля Арашукова вывели из здания Басманного суда, чтобы под конвоем доставить в "Лефортово". До этого несколько часов слушали материалы уголовного дела. Рауль Арашуков - советник главы "Газпром Межрегионгаз". В среду к нему пришли прямо в рабочий кабинет в Петербурге, после того, как в Совете Федерации был задержан его сын, сенатор Рауф Арашуков. Их дела объединили в одно производство, поэтому отца этапировали из Северной столицы в Москву. Защита теперь намерена обжаловать арест, мол, зря потревожили "уважаемого человека".

"Речь шла в принципе о другом человеке, а не о том, который сидел у нас за спиной. Речь шла о подозрениях в совершении преступления сенатора Рауфа Арашукова. Мы и там говорим, что он невиновен, а здесь речь в принципе должна была идти о другом человеке, о его отце. Но тем не менее, речь шла обо всем, кроме как о том, в чем же он подозревается", - заявил адвокат Владимир Постанюк.

Следствие настаивает, что за решёткой оказался организатор разветвлённой преступной группировки, которая воровала газ и не гнушалась физическим устранением конкурентов. И создал её на юге России именно Рауль Арашуков, который, впрочем, в суде отрицал любые обвинения. Вместе с ним на два месяца в "Лефортово" вчера вечером отправились еще четверо человек, все - руководители газовой отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Попал под подозрение и директор дочерней компании в Астрахани Руслан Арашуков - это двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Следователи изобличили целый преступный клан, на счету которого, как полагают, хищения на сумму более 30 миллиардов рублей. Работа шла по отлаженной схеме: договоры заключали с несуществующими потребителями газа. Защита же настаивает - это просто непогашенная задолженность, которую не взыскали. А то, что вместе с Раулем Арашуковым в одной компании трудились родственники, они же подельники, якобы просто совпадение.

"Содержание как одного постановления, так и другого неконкретное, не содержит каких-либо убедительных фактов, содержит лишь выводы о том, что в период с 2002 года по настоящее время при способствовании нашего доверителя Арашукова Рауля некоторые лица, в том числе и его родственники, были назначены на должности в Межрегионгазе, Газпроме, либо других организациях, связанных с реализацией подачи газа", - пояснил адвокат Сергей Шишов.

Проведенные в регионах обыски свидетельствуют, что семья Арашуковых жила на широкую ногу. Особняки как настоящие дворцы. Деньги тут считали не купюрами, а килограммами. В домашней коллекции - золотые слитки и антикварные сабли. Все это теперь вещественные доказательства в громком уголовном деле, где каждый день появляются новые эпизоды. Еще один родственник Арашуковых успел скрыться, он арестован заочно и объявлен в розыск. Следователи готовятся предъявить обвинения и другим подозреваемым.

Борис Иванин, ТВ Центр.